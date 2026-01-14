Жительницу Удмуртии осудили по делу о мошенничестве при продаже дачи

В Глазове 28-летняя местная жительница признана виновной в мошенничестве при продаже недвижимости. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Удмуртии.

Женщина выставила на продажу дачный дом и земельный участок за 300 тысяч рублей, несмотря на запрет на регистрационные действия из-за долгов. На объявление откликнулась потенциальная покупательница. Обвиняемая рассказала о наличии ограничений и попросила аванс, чтобы погасить долги и снять запрет.

Однако фигурантка потратила полученные деньги на личные нужды, не предприняв никаких действий по снятию запрета. Договор купли-продажи не был заключен, а сумму задатка не вернули. Суд приговорил женщину к 200 часам обязательных работ, учитывая смягчающие обстоятельства.