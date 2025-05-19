Жительницу Сургута оштрафовали за выращивание конопли в системном блоке компьютера

Сургутский городской суд оштрафовал местную жительницу за незаконное хранение наркотиков. Женщина выращивала коноплю в системном блоке компьютера. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на сотрудников Уральской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, в конце 2024 года женщина попыталась употребить марихуану в подъезде дома, но была задержана правоохранителями. В ходе обыска полицейские обнаружили у сургутянки запрещенное вещество весом 11, 37 грамма.

При досмотре квартиры силовики также изъяли гроубокс с цветочными горшками, в которых находились кусты конопли. Нарушительницу признали виновной и назначили наказание в виде штрафа.