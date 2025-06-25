Жительницу Саратова задержали по подозрению в убийстве сестры

Правоохранители задержали жительницу Саратова, подозреваемую в убийстве сестры. Об этом сообщил «СарИнформ» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.
По версии следствия, ночью 23 июня в доме на улице Будочной произошел скандал между родственницами 47 и 50 лет. Конфликт перерос в драку, в ходе которой старшая сестра, вооружившись ножом, нанесла младшей удар в шею. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело. Продолжается расследование обстоятельств трагедии.
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