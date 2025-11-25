Жительницу Самарской области осудили за мошенничество с выплатами за умершего ребенка

В Кинель-Черкасском районе Самарской области суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в мошенничестве с государственными выплатами. Об этом сообщила « ВолгаНьюс.рф » со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Установлено, что женщина не зарегистрировала смерть новорожденной дочери в 2011 году, хотя у нее была соответствующая справка из больницы. Сокрытие данных позволило ей в 2021 году оформить пособия и получать выплаты до 2024 года.

В результате федеральному бюджету был нанесен ущерб в размере 540 тысяч рублей. Суд признал фигурантку виновной и назначил ей штраф в 150 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленницу обязали возместить ущерб.