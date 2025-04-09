Жительницу Пензенской области обвинили в мошенничестве на сумму более трех млн рублей

Следователи УМВД России по Пензенской области возбудили три уголовных дела о мошенничестве против 38-летней местной жительницы. Об этом сообщил сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на представителей регионального УФСБ России.

По информации ведомства, женщина обманом заставила трех жителей региона оформить на себя кредиты на общую сумму свыше трех миллионов рублей.

Фигурантка обязалась погашать денежные обязательства, но в итоге присвоила себе деньги, причинив потерпевшим материальный ущерб.

Сейчас стражи порядка проводят следственные и оперативно-разыскные мероприятия для документирования других эпизодов мошенничества и деталей расследования.