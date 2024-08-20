Жительницу Ломоносова задержали в Петербурге по подозрению в пособничестве мошенникам

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали девушку из Ломоносова по подозрению в пособничестве мошенникам. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В течение трех лет на имя подозреваемой аферисты оформили минимум 120 банковских карт, множество из которых фигурируют в уголовных делах о мошенничестве. Девушка же пыталась убедить стражей порядка в своей непричастности.

Расследование дела продолжается.

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