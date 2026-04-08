Жительницу Ленобласти осудили по делу о хищении у дольщиков более 494 млн рублей

Суд вынес приговор жительнице Ленобласти по делу о хищении средств у участников долевого строительства. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, с августа 2014 года по февраль 2021 года фигурантка контролировала ООО «Строительная компания „ПромСервис“». Она предлагала квартиры в жилом комплексе «Гамма», но не собиралась исполнять обязательства по строительству. В результате 198 дольщиков лишились 494 миллионов рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Сейчас строительство многоквартирных домов в ЖК «Гамма» продолжает новый застройщик.