Жительницу Кургана оштрафовали за торговлю контрафактным алкоголем
Жительницу Кургана осудили за торговлю контрафактным спиртным, она отделалась крупным штрафом. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Женщина торговала алкголем прямо у себя дома. Там же при обыске нашли более тысячи бутылок сомнительного содержания.
Суд признал предпринимательницу виновной и приговорил ее к двум миллионам штрафа.
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