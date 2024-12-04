Жительницу Кургана оштрафовали за торговлю контрафактным алкоголем

Жительницу Кургана осудили за торговлю контрафактным спиртным, она отделалась крупным штрафом. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Женщина торговала алкголем прямо у себя дома. Там же при обыске нашли более тысячи бутылок сомнительного содержания.

Суд признал предпринимательницу виновной и приговорил ее к двум миллионам штрафа.