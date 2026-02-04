Жительницу Кубани задержали по делу об убийстве супруга во время застолья
Правоохранители задержали 34-летнюю жительницу станицы Платнировской Краснодарского края. Ее заподозрили в убийстве мужа, сообщила «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, фигурантка поссорилась с супругом во время застолья. Пьяная женщина схватила нож и ударила оппонента в живот. Ранение оказалось смертельным.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте