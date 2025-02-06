Жительницу Кстова осудили на четыре года за убийство новорожденной дочери

Суд Кстова признал местную жительницу виновной в убийстве своей новорожденной дочери. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на сотрудников областного СУ СК России.
Правоохранители установили, что 2 апреля 2024 года подсудимая родила в квартире на улице 3 микрорайон. Ребенок появился на свет живым, однако злоумышленница решила скрыть факт родов.
Мать перекрыла девочке дыхательные пути, в результате она скончалась. Тело младенца обвиняемая спрятала за стиральной машиной в ванной комнате. Женщина будет отбывать срок в колонии-поселения.
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