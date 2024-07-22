Жительницу ЯНАО отправили в колонию за нападение на соперницу с топором

В ЯНАО осудили местную жительницу, которая из-за ревности набросилась на соперницу с топором. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР региона.

В Красноселькупском районе женщина приревновала своего возлюбленного к знакомой. Она схватилась за топор и набросилась на соперницу.

Ревнивица целилась в голову женщине, но последняя подставила руку и отделалась раной предплечья. Нападавшую осудили на четыре года колонии общего режима.

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