Жительницу ХМАО осудили за ложный донос о краже денег
Сургутский районный суд ХМАО вынес решение по делу о ложном доносе. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу инстанций региона.
Установлено, что местная жительница безосновательно обвинила знакомого в краже денег с ее банковской карты. Обман вскрылся, после чего женщина предстала перед судом.
Теперь злоумышленница должна выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Также суд удовлетворил иск представителя потерпевшего о взыскании 18 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба.
