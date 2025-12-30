Жительницу ХМАО осудили за ложный донос о краже денег

Сургутский районный суд ХМАО вынес решение по делу о ложном доносе. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу инстанций региона.

Установлено, что местная жительница безосновательно обвинила знакомого в краже денег с ее банковской карты. Обман вскрылся, после чего женщина предстала перед судом.

Теперь злоумышленница должна выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Также суд удовлетворил иск представителя потерпевшего о взыскании 18 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба.