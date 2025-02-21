Жительницу Челябинска осудили за организацию борделя под видом спа-салона

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность борделя, который больше трех лет работал под вывеской спа-салона на Университетской Набережной в Челябинске. Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
В надзорном ведомстве сообщили, что на скамье подсудимых оказалась 29-летняя горожанка. Она организовала нелегальный бизнес. В заведении работали пять администраторов и охрана, а реклама размещалась в интернете.
Калининский районный суд Челябинска назначил женщине наказание в виде одного года лишения свободы. Осужденная будет отбывать срок в колонии-поселении.
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