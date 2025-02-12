Жительница Тюменской области ранила ножом сожителя, мешавшего ей пить пиво

Суд Тюменской области огласил приговор местной жительнице, которая напала с ножом на своего сожителя. Мужчина мешал ей распивать алкоголь с сестрой, сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на данные из судебного дела.
Следователи установили, что в день преступления потерпевший в грубой форме попросил возлюбленную закончить застолье, так как на следующий день всем нужно было рано вставать на работу.
Завязался конфликт, женщина взяла с кухни нож и ударила сожителя в область спины. Испугавшись, она вызвала скорую помощь.
Подсудимая полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
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