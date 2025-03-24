Жительница Тюменской области ответит в суде за убийство знакомой в ходе застолья

Суд в Тюменской области рассмотрит дело об убийстве во время застолья. На скамье подсудимых оказалась 47-летняя жительница села Новоникольское Нижнетавдинского района. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, обвиняемая распивала алкогольные напитки в гостях у 64-летней знакомой. Когда спиртное закончилось, гостья предложила продолжить, но получила отказ.

Хозяйка дома поплатилась за это жизнью — злоумышленница ударила ее ножом в грудь и ушла домой. От полученной раны потерпевшая скончалась на месте.

Следователи собрали все необходимые доказательства. Сейчас решается вопрос об утверждении обвинения и передаче дела в суд.