Жительница Тюменской области ответит в суде за убийство знакомой в ходе застолья

Суд в Тюменской области рассмотрит дело об убийстве во время застолья. На скамье подсудимых оказалась 47-летняя жительница села Новоникольское Нижнетавдинского района. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, обвиняемая распивала алкогольные напитки в гостях у 64-летней знакомой. Когда спиртное закончилось, гостья предложила продолжить, но получила отказ.
Хозяйка дома поплатилась за это жизнью — злоумышленница ударила ее ножом в грудь и ушла домой. От полученной раны потерпевшая скончалась на месте.
Следователи собрали все необходимые доказательства. Сейчас решается вопрос об утверждении обвинения и передаче дела в суд.
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