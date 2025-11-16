Жительница Саратова лишилась денег, пригласив «на чай» нового знакомого из сети

Правоохранители из Саратова завершили расследование уголовного дела о краже. Как сообщили ИА «МариМедиа» в городском управлении МВД России, 38-летняя женщина познакомилась в интернете с 35-летним жителем Энгельса, который назвался Славой.

По данным ведомства, 10 ноября мужчина пришел к своей новой знакомой «на чай». Во время встречи женщина дала ему свой телефон, чтобы он сходил в магазин и расплатился за покупки через мобильное приложение. Однако гость воспользовался ситуацией и перевел себе 48 тысяч рублей с кредитного счета своей подруги.

Когда кавалер ушел, женщина обнаружила недостачу и обратилась в полицию. Злоумышленника задержали, против него возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Известно, что у задержанного и ранее были проблемы с соблюдением закона.