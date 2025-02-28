Жительница Прикамья ответит в суде за убийство соседки с помощью бельевой веревки

Жительница населенного пункта Верещагино Пермского края предстанет перед судом за убийство соседки с помощью бельевой веревки. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
Правоохранители установили, что преступление произошло рано утром 25 декабря 2024 года в ходе вспыхнувшей между женщинами ссоры. Следователи собрали необходимую доказательную базу и передали дело в суд для дальнейшего рассмотрения.
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