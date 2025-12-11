Жительница Петербурга едва не стала жертвой мошеннической схемы с «курьерской доставкой»

В Санкт-Петербурге зафиксировали попытку мошенничества с использованием хитрой схемы. Жертвой аферистов едва не стала местная жительница, сообщил Peterburg2 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Женщине позвонили якобы из курьерской службы, попросив назвать код из SMS. Получив доступ к аккаунту на «Госуслугах», злоумышленники пытались убедить горожанку, что ее профиль взломан, и вынудить перевести разговор в другое приложение.

Благодаря бдительности потерпевшей и своевременному звонку мужу покушение на кражу персональных данных удалось предотвратить.