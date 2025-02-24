Жительница Пензы лишилась более миллиона рублей после знакомства в приложении

Жительница Пензы стала жертвой мошенников, потеряв более миллиона рублей. Об этом сообщает сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД России.
По данным полицейских, 41-летняя женщина познакомилась в приложении с человеком, который предложил ей заработать на инвестициях. Затем потерпевшей позвонил незнакомец, представившийся помощником, и убедил перевести деньги. После этого собеседник перестал выходить на связь, а пензячка поняла, что ее обманули.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о мошенничестве. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.
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