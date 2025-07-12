Жительница Омской области получила более 4 лет колонии за мошенничество

Омский областной суд завершил пересмотр дела о мошенничестве, совершенном в Таврическом районе Омской области. Суд вынес новое решение, ужесточив наказание по отношению к обвиняемой, признав ее виновной в мошеннических действиях, написал сайт gorod55.ru .

Женщина была признана виновной в присвоении денежных средств, равных сумме 1,2 миллиона рублей, под предлогом продажи имущества, которого на самом деле не существовало. Покупателю, поверившему в данную сделку, приходилось долгое время ждать исполнения договора купли-продажи, прежде чем он обнаружил, что сделка фиктивная.

Районный суд первоначально назначил обвиняемой условный срок, но прокуратура обжаловала это решение.

Новый приговор предусматривает реальный срок заключения — четыре года и шесть месяцев в колонии общего режима, а также обязательное возмещение ущерба потерпевшему.