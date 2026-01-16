Жительница Нижнего Тагила получала миллионы на несуществующих детей

В Нижнем Тагиле завершилось судебное разбирательство по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, предназначенными для поддержки семей с детьми. Женщина в течение нескольких лет незаконно получала пособия на вымышленных младенцев. Об этом Ura.ru сообщили в объединенной пресс-службе судов.

С 2019 года Оксана И. использовала сложную схему мошенничества. Через посредников в Челябинске она изготовила поддельные свидетельства о рождении двух фиктивных детей. Зарегистрировав «детей» по своему адресу, Иванова начала подавать заявления на различные выплаты.

«На основе поддельных документов Иванова незаконно получала выплаты, похитив в общей сложности 2 312 224 рубля 70 копеек. Ущерб был причинен бюджетам Российской Федерации, Свердловской области и муниципальному образованию город Нижний Тагил», — уточнили в инстанции.