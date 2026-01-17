Жительница Кузбасса зарезала бывшего супруга и получила 10 лет колонии

Суд вынес приговор 36-летней жительнице Новокузнецка Кемеровской области. Ее признали виновной в убийстве экс-мужа, сообщил сайт vse42.ru.
Преступление было совершено в ноябре 2024 года. Установлено, что между бывшими супругами вспыхнул конфликт во время совместного употребления алкоголя. Фигурантка схватила кухонный нож и нанесла мужчине более 20 ударов. Пострадавший скончался на месте.
Злоумышленнице назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с нее компенсацию морального вреда потерпевшим в размере двух миллионов рублей.
