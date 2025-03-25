Жительница Челябинска зарезала мужа-тирана в состоянии аффекта

Калининский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело против местной жительницы, которую обвиняют в убийстве супруга. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным следователей, во время очередной ссоры женщина, не выдержав издевательств мужа, в состоянии аффекта нанесла ему 34 удара кухонным ножом. Мужчина скончался от полученных ранений.

Проведенная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент убийства женщина находилась в состоянии сильного душевного волнения из-за психотравмирующей ситуации, вызванной поведением мужа.

Фигурантка полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Вскоре суд огласит женщине приговор.