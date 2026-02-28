Жительница Челябинска предстанет перед судом по делу о хищениях у банка 80 млн рублей

В Челябинске 28-летнюю местную жительницу ожидает судебное разбирательство по факту оформления фиктивных жилищных займов. Об этом сообщил «Курс дела» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

По версии следствия, обвиняемая организовала схему совместно с 18 сообщниками, получившими путем махинаций 19 ипотечных кредитов якобы на постройку домов. Женщина заранее знала, что жилье возводиться не будет, а обязательства по кредитам исполняться не станут.

Сумму ущерба оценили в порядка 80 миллионов рублей. Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.