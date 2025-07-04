Жителю Удмуртии присудили 10 лет тюрьмы за попытку сбыта наркотиков

Пресс-служба прокуратуры Удмуртии сообщила о приговоре, вынесенном 39-летнему местному жителю. Установлено, что в марте 2025 года он вместе с соучастниками получил большую партию запрещенных веществ — более 18 граммов, написал Izhlife.
Наркотики мужчина спрятал и готовился распространять их по республике, делая «закладки». Но правоохранители пресекли его деятельность и изъяли запрещенные вещества.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 10,5 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор уже вступил в законную силу. Известно, что ранее мужчина уже был судим.
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