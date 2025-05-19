Жителю Сургута грозит до трех лет колонии за угрозы судье, лишившей его водительских прав

Житель Сургута угрожал расправой судье после того, как она лишила его водительских прав. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

По информации надзорного ведомства, мужчина выразил недовольство решением суда и из мести за исполнение обязанностей по отправлению правосудия высказал угрозу причинения вреда здоровью судьи.

Теперь югорчанину грозит уголовная ответственность. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд. Максимальная санкция по этой статье предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.