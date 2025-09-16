Жителю Сочи дали 12 лет за связь с двумя школьницами и тайную видеосъемку
В Сочи 22-летнего местного жителя приговорили к 12 годам колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности двух 14-летних школьниц. Приговор вынес Лазаревский районный суд, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Молодого человека признали виновным по четырем статьям УК РФ, включая половые сношения с несовершеннолетними и нарушение неприкосновенности частной жизни.
Следствие установило, что с сентября 2023-го по август 2024 года обвиняемый, зная о возрасте девушек, неоднократно вступал с ними в интимную связь. Также он тайно снимал встречи на мобильный телефон.
Дело расследовали специалисты СУ СК по Краснодарскому краю. Заседания проходили в закрытом режиме. Подсудимый полностью признал вину. Осужденный отправится в колонию строгого режима.
Ранее суд в Марий Эл приговорил 45-летнего мужчину к 10 годам колонии строгого режима за развращение школьниц девяти и 11 лет через мессенджеры.