Жителю Сочи дали 12 лет за связь с двумя школьницами и тайную видеосъемку

В Сочи 22-летнего местного жителя приговорили к 12 годам колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности двух 14-летних школьниц. Приговор вынес Лазаревский районный суд, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Молодого человека признали виновным по четырем статьям УК РФ, включая половые сношения с несовершеннолетними и нарушение неприкосновенности частной жизни.

Следствие установило, что с сентября 2023-го по август 2024 года обвиняемый, зная о возрасте девушек, неоднократно вступал с ними в интимную связь. Также он тайно снимал встречи на мобильный телефон.

Дело расследовали специалисты СУ СК по Краснодарскому краю. Заседания проходили в закрытом режиме. Подсудимый полностью признал вину. Осужденный отправится в колонию строгого режима.

Ранее суд в Марий Эл приговорил 45-летнего мужчину к 10 годам колонии строгого режима за развращение школьниц девяти и 11 лет через мессенджеры.