Жителю Кургана грозит до 20 лет колонии за сбыт наркотиков в особо крупном размере

Сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего курганца, который подозревается в распространении запрещенных веществ бесконтактным способом. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей региональной полиции.

По данным ведомства, силовики изъяли у фигуранта девять свертков с наркотиком. Экспертиза показала, что в них был метиловый эфир общей массой около семи граммов, что является особо крупным размером.

Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. По решению суда его заключили под стражу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.