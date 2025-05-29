Жителю Кургана грозит до 20 лет колонии за сбыт наркотиков в особо крупном размере

Сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего курганца, который подозревается в распространении запрещенных веществ бесконтактным способом. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей региональной полиции.
По данным ведомства, силовики изъяли у фигуранта девять свертков с наркотиком. Экспертиза показала, что в них был метиловый эфир общей массой около семи граммов, что является особо крупным размером.
Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. По решению суда его заключили под стражу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
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