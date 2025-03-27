Жителю Кубани грозит до пяти лет колонии за кражу газовых котлов на миллион рублей

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Геленджика. Мужчина совершил серию краж из строящихся домов в Темрюке. Об этом сообщил телеканал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, обвиняемый по ночам проникал в дома и похищал газовое оборудование. Украденное он вывозил на автомобиле знакомого.

Злоумышленника задержали на улице Анджиевского в Темрюке, у него дома нашли 26 газовых котлов. Часть украденного мужчина успел продать, а деньги потратить. Ущерб 19 потерпевшим превысил один миллион рублей.

Уголовное дело направили в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.