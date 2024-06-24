Жителя Волгограда приговорили к 19 годам колонии за двойное убийство 20-летней давности

Суд приговорил к 19 годам лишения свободы жителя Волгограда, который 20 лет назад застрелил двух человек. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда».

По данным следствия, в 2004 году мужчина открыл огонь по людям, которые дрались с его друзьями возле бара. Два человека погибли на месте, еще двоих удалось спасти.

Отбывать свое наказание подсудимый будет в колонии строгого режима.

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