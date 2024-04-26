Жителя Волгограда приговорили к 11 годам колонии за убийство приятеля | 360°

Криминал 26 апреля 2024, 14:50 Жителя Волгограда приговорили к 11 годам колонии за убийство приятеля

Читать 360 в

Волгоградский суд приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя, который убил своего приятеля. Об этом сообщили «Новости Волгограда».

По данным следствия, осенью прошлого года мужчины поссорились. Во время конфликта подсудимый серьезно избил знакомого, от полученных травм тот скончался. Тогда местный житель решил пойти к родителям потерпевшего и сказать, что случайно нашел его тело по дороге.

Реклама

Отмечается, что отбывать свое наказание мужчина будет в колонии строгого режима.