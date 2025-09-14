Жителя Волгограда отправили в колонию за серию краж дорогих велосипедов

Жителя Волгограда приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы за серию краж велосипедов. Об этом сообщил сайт «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда.

По данным правоохранителей, 41-летнего мужчину признали виновным в пяти эпизодах хищения, которые произошли в июне текущего года в Кировском районе. Злоумышленник проникал в подъезды многоэтажных домов и похищал дорогие марки велосипедов, оставленные владельцами без присмотра.

Фигурант быстро продавал имущество, а деньги тратил на личные нужды. Обвиняемый полностью признал свою вину. Требования пострадавших о возмещении материального ущерба удовлетворены.