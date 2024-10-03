Жителя Удмуртии приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство знакомого мужчины

В Удмуртии прошел суд над жителем Воткинска, который во время застолья убил своего знакомого ножом. Об этом рассказал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР.

Случай произошел еще в апреле в доме осужденного. Вместе с хозяином квартиры и погибшим в застолье участвовал третий мужчина. Он также получил травмы от фигуранта уголовного дела.

Злоумышленника признали виновным и присудили ему 15 лет заключения. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.