Жителя Удмуртии приговорили к 11 годам колонии за убийство знакомого

Суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Сарапульского района Удмуртии, который убил своего знакомого кабелем для зарядки. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным следствия, весной этого года мужчины распивали алкоголь, после чего между ними произошел конфликт. В ходе ссоры подсудимый схватил провод для зарядки телефона и задушил им приятеля.
Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в исправительной колонии особого режима.
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