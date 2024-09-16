Жителя Удмуртии приговорили к 11 годам колонии за убийство знакомого

Суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Сарапульского района Удмуртии, который убил своего знакомого кабелем для зарядки. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным следствия, весной этого года мужчины распивали алкоголь, после чего между ними произошел конфликт. В ходе ссоры подсудимый схватил провод для зарядки телефона и задушил им приятеля.

Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в исправительной колонии особого режима.