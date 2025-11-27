Жителя Тюменской области осудили за незаконную рубку более 40 деревьев

В Тобольском районе Тюменской области суд вынес приговор 58-летнему местному жителю за незаконную вырубку леса. Мужчина срубил деревья, чтобы использовать их для топки печи. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на представителей регионального управления прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, Тобольский районный суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере.

Следствие выяснило, что фигурант спилил 36 берез и семь осин на территории Тобольского лесничества без необходимых документов. Ущерб, причиненный департаменту лесного комплекса Тюменской области, превысил 300 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, у него изъяли трактор Т-40, бензопилу и сани, которые использовались при совершении преступления.