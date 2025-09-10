Жителя Тюмени задержали в день свадьбы у ЗАГСа по делу о краже крупной суммы

Сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя Тюмени в день свадьбы. Его заподозрили в краже крупной суммы, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные МВД РФ.

По предварительной информации, молодой человек украл 131 тысячу рублей накануне торжества, чтобы оплатить его проведение. Фигурант пробрался в офис на улице Малыгина, похитил кошелек из сумки и скрылся.

Чужие накопления жених потратил на личные нужды, включая покупку одежды, продуктов питания и алкоголя, а также оплату услуг кафе и ресторанов. Задержание произошло в момент подготовки к церемонии регистрации брака на парковке ЗАГСа. Возбуждено уголовное дело.