Жителя Свердловской области задержали по подозрению в убийстве пенсионера-инвалида | 360°

Криминал 26 апреля 2024, 16:33 Жителя Свердловской области задержали по подозрению в убийстве пенсионера-инвалида

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Сотрудники полиции Свердловской области задержали местного жителя, который подозревается в убийстве пенсионера-инвалида. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

По версии следствия, 22 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к знакомому, у которого арендовал жилье. Между ними произошла ссора, во время которой задержанный схватил нож и ударил им пенсионера в шею.

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Отмечается, что от полученных ранений потерпевший скончался на месте.