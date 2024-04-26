Жителя Свердловской области задержали по подозрению в убийстве пенсионера-инвалида | 360°

26 апреля 2024, 16:33
Жителя Свердловской области задержали по подозрению в убийстве пенсионера-инвалида
Сотрудники полиции Свердловской области задержали местного жителя, который подозревается в убийстве пенсионера-инвалида. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.
По версии следствия, 22 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к знакомому, у которого арендовал жилье. Между ними произошла ссора, во время которой задержанный схватил нож и ударил им пенсионера в шею.
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Отмечается, что от полученных ранений потерпевший скончался на месте.
Убийства
Свердловская область
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