Жителя Среднего Урала наказали за нелегальный экспорт леса

В Троицком городском суде Челябинской области вынесли приговор 34-летнему мужчине из Свердловской области. Его признали виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов — лесоматериалов хвойных пород, написала «Свободная пресса» .

По данным Уральской транспортной прокуратуры, в октябре 2024 года он вывез более 29,1 кубических метра древесины стоимостью свыше 300 тысяч рублей за рубеж. Чтобы скрыть свои действия, мужчина предоставил поддельные документы, в которых указал заниженный объем перевозимого леса.

Суд оштрафовал его на 300 тысяч рублей, а незаконно экспортированный лес конфисковали в пользу государства.