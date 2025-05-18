Жителя Среднего Урала наказали за нелегальный экспорт леса

В Троицком городском суде Челябинской области вынесли приговор 34-летнему мужчине из Свердловской области. Его признали виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов — лесоматериалов хвойных пород, написала «Свободная пресса».
По данным Уральской транспортной прокуратуры, в октябре 2024 года он вывез более 29,1 кубических метра древесины стоимостью свыше 300 тысяч рублей за рубеж. Чтобы скрыть свои действия, мужчина предоставил поддельные документы, в которых указал заниженный объем перевозимого леса.
Суд оштрафовал его на 300 тысяч рублей, а незаконно экспортированный лес конфисковали в пользу государства.
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