Жителя Петербурга задержали за поджог автомобиля из-за неразделенной любви

Происшествие с поджогом автомобиля случилось на Лесном проспекте в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В ночь на 23 октября у дома № 8 вспыхнул автомобиль «Богдан-2110». Никто не пострадал, однако транспортное средство получило значительные повреждения. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.