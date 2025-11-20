Жителя Петербурга задержали за поджог автомобиля из-за неразделенной любви

Происшествие с поджогом автомобиля случилось на Лесном проспекте в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В ночь на 23 октября у дома № 8 вспыхнул автомобиль «Богдан-2110». Никто не пострадал, однако транспортное средство получило значительные повреждения. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
По предварительным данным, причиной возгорания стал умышленный поджог. В связи с этим силовики возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества»).
Подозреваемый оказался 20-летний местный житель. Злоумышленник пошел на преступление из-за неразделенной любови. Мужчина задержали 19 ноября на Заставской улице.
