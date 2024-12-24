Жителя Петербурга задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники полиции Фрунзенского района Петербурга задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотических веществ. Детали инцидента сообщили Piter.TV в МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В воскресенье, 22 декабря, на Бухарестской улице был задержан безработный 45-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе личного досмотра у него изъяли прозрачный полимерный пакет с белым порошковым веществом весом 2,64 грамма, которое экспертиза признала синтетическим наркотиком.

Позже в квартире задержанного сотрудники полиции обнаружили три больших полимерных пакета, содержащих 37 маленьких пакетов с белым порошком.

В отношении петербуржца завели уголовное дело.