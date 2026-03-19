Жителя Петербурга задержали по делу о жестоком избиении мужчины в парадной

В Северной столице было возбуждено уголовное дело после госпитализации мужчины с тяжелыми травмами головы. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

По версии следствия, утром 17 марта в парадной дома на Большой Московской улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из участников ссоры нанес другому множественные удары руками. Пострадавшего, 55-летнего гражданина, доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель, проживающий в одном из хостелов.