Жителя Петербурга задержали по делу о покушении на убийство знакомого
В Курортном районе Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подробности сообщил MK.Ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, в квартире на Дубовском шоссе местный житель, находясь в состоянии опьянения, ударил знакомого ножом. Потерпевший активно сопротивлялся и получил своевременную медицинскую помощь.
Подозреваемого задержали. Ему уже предъявили обвинение. Решается вопрос о мере пресечения.
