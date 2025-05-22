Жителя Петербурга, забившего отца до смерти, отправили на лечение в психбольницу

Суд огласил приговор жителю Санкт-Петербурга, обвиняемому в убийстве отца. Осужденного отправили на принудительное лечение в психиатрической больнице вместо отбывания наказания в колонии. Об этом сайту Neva.Today сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По данным следствия, 26 января 2025 года 48-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим 68-летним отцом в квартире на Серебристом бульваре. В ходе конфликта он не менее 12 раз ударил отца руками и ногами по голове, груди и телу. От полученных травм пенсионер скончался на месте, а сын покинул квартиру. Позже его задержали.

Как выяснилось, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения». Суд назначил ему принудительное лечение в психиатрической больнице в стационарных условиях специализированного типа.