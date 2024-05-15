Жителя Перми приговорили к 8 годам колонии за убийство знакомого | 360°

Криминал 15 мая 2024, 16:34 Жителя Перми приговорили к 8 годам колонии за убийство знакомого

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Суд приговорил к восьми годам и пяти месяцам лишения свободы жителя Перми, который убил знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные Свердловского районного суда.

По данным следствия, мужчины распивали алкоголь в кочегарке, после чего между ними произошла ссора. Подсудимый схватил нож и ударил им знакомого, тот от полученных ранений скончался.

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Отмечается, что отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.