Жителя Пензы задержали по подозрению в угрозах убийством бывшей жене

Правоохранители задержали 67-летнего жителя Пензы, подозреваемого в угрозах убийством бывшей жене. Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

По словам потерпевшей, происшествие случилось дома во время совместного употребления алкоголя. Когда спиртное закончилось, фигурант попросил экс-супругу сходить в магазин за дополнительной порцией. Получив отказ, он пришел в ярость, схватил кухонный нож и, приставив его к животу женщины, начал угрожать ей расправой.

Опасаясь за свою жизнь, гржданка обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.