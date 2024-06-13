Жителя Пензы задержали по подозрению в убийстве приятеля

Правоохранители задержали жителя Пензы, который подозревается в убийстве своего знакомого. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По данным ведомства, вечером 6 июня мужчины распивали алкоголь, после чего между ними произошел конфликт. Во время драки подозреваемый несколько раз ударил товарища по голове и телу, от полученных травм потерпевший скончался в больнице на следующий день.

Отмечается, что сейчас следователи устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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