Жителя Пензы задержали по делу о серии магазинных краж

Сотрудники полиции задержали 41-летнего жителя Пензы по подозрении в совершении серии краж. Подробности сообщила « Пенза-пресс » со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

В полицию поступило заявление от представителя торгового центра, специализирующегося на продаже товаров для строительства. Он рассказал, что из торгового зала был украден лазерный уровень стоимостью около 10 тысяч рублей.

Правоохранители задержали предполагаемого вора. Выяснилось, что мужчина причастен к совершению еще семи аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело.