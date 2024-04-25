Жителя Пензенской области приговорили к 8 годам колонии за убийство знакомого | 360°

Криминал 25 апреля 2024, 14:31 Жителя Пензенской области приговорили к 8 годам колонии за убийство знакомого

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Пресненский районный суд приговорил к восьми годам и семи месяцам лишения свободы жителя Пензенской области, который убил своего приятеля. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс».

По данным следствия, зимой прошлого года мужчина проник в кухню дома знакомого в селе Малая Валяевка. Отношения между ними давно были натянутыми. Подсудимый схватил нож и ударил им приятеля в шею, рана оказалась смертельной.

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Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в колонии строгого режима.