Жителя Пензенской области приговорили к 8 годам колонии за убийство знакомого | 360°

25 апреля 2024, 14:31
Жителя Пензенской области приговорили к 8 годам колонии за убийство знакомого
Пресненский районный суд приговорил к восьми годам и семи месяцам лишения свободы жителя Пензенской области, который убил своего приятеля. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс».
По данным следствия, зимой прошлого года мужчина проник в кухню дома знакомого в селе Малая Валяевка. Отношения между ними давно были натянутыми. Подсудимый схватил нож и ударил им приятеля в шею, рана оказалась смертельной.
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Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в колонии строгого режима.
Убийства
Суд
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