Жителя Пензенской области поймали с крупной партией наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов Земетчинского района выявили крупного дилера наркотиков, который прибегнул к оригинальной тактике маскировки своей деятельности. Оперативники обнаружили 48-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении крупной партии наркотических веществ, написала «Пенза-пресс» .

При проведении обыска в сарае, оборудованном под жилье для скота, сотрудники нашли запасы высушенных частей наркотического растения. Лабораторные исследования подтвердили наличие в веществе психоактивных компонентов. Масса изъятых веществ превысила 3,5 килограмма.

Задержанный признался, что растение он собирал на окраине деревни и предварительно высушил для личного употребления. В целях маскировки запаха он спрятал наркотики в помещении с животными, предполагая, что специфический запах животных скроет аромат наркосодержащих растений.

Против мужчины возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по которому достигает 10 лет лишения свободы.