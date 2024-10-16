Жителя Оренбурга будут судить за жестокое убийство учительницы начальных классов

В Оренбурге в суд передали уголовное уголовное дело о жестоком убийстве учительницы младших классов. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.
В августе мужчина поссорился со своей возлюбленной по телефону. Разозлившись, он взял нож и пришел ночью к ее дому на Народной улице. Через окно мужчина проник внутрь и жестоко расправился со спящей учительницей, потом скрылся.
Однако его быстро задержали и возбудили уголовное дело. Теперь мужчину ждет суд.
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